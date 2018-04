JUVENTUS - REAL MADRID, 21:45, PROTV | E momentul schimbarii in Liga? Diferente mari intre echipele din acest sezon! STUDIU

O treime din meciurile din acest sezon au fost dezechilirate si s-au incheiat la diferenta de cel putin 3 goluri.

Aproape o treime din meciurile din acest sezon al Ligii Campionilor au fost dezechilibrate si s-au incheiat la o diferenta de cel putin trei goluri, releva un studiu al CIES Football Observatory, citat de Reuters.

CIES Football Observatory a analizat rezultatele din 29 de competitii europene: 27 de campionate nationale, Liga Campionilor si Europa League. Potrivit studiului, numarul meciurilor "foarte dezechilibrate" a crescut in 20 din aceste competitii in raport cu sezonul trecut.

"Aceasta analiza arata tendinta generala spre un dezechilibru competitional in fotbalul european", mentioneaza studiul.

Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a afirmat ca lipsa echilibrului competitional este cea mai mare problema a competitiilor europene intercluburi.

Liga Campionilor este dominata tot mai mult de cateva cluburi de top, iar numeroase campionate sunt dominate autoritar de o echipa, cum se intampla in Germania, unde Bayern Munchen este practic sigura de castigarea celui de-al saselea titlu consecutiv.

Studiul CIES arata ca in Champions League se intalneste cel mai mare procent al meciurilor incheiate la diferenta de cel putin trei goluri: 29,5%, fata de 21% in aceeasi etapa a sezonului trecut.

In cele cinci campionate mari ale Europei, cel mai ridicat procent se intalneste in campionatul Angliei, 21,9%, iar cel mai mic in cel al Germaniei, 11,1%, in scadere cu 5,6% fata de stagiunea trecuta, in ciuda faptului ca Bayern a reusit multe victorii la scor. Procentul este de 19,8% in Serie A, 17,9% in La Liga si 17,6 in Ligue 1.

Procentul meciurilor dezechilibrate din Europa League este destul de redus, de 16,1%. Potrivit studiului, cele mai putine intalniri dezechilibrate sunt in campionatul Rusiei, 10,5%.

In ce priveste campionatul Romaniei, procentul este de 13,9%, in crestere cu 6,2% fata de sezonul precedent.

Sursa: Agerpres