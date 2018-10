Clipe de SENZATIE pentru cei 12 pusti thailandezi scapati miraculos din pestera! Ce a facut azi Manchester United pentru ei

Cei 12 copii si antrenorul lor au devenit celebri in toata lumea dupa ce au scapat cu viata dintr-o pestera inundata, in luna iulie.

Pustii au calatorit din Thailanda pentru a le multumi unora dintre salvatorii lor, doi scafandri britanici. De asemenea, micutii vor lua parte la o gala caritabila. Manchester United a profitat de vizita copiilor thailandezi pentru a-si tine promisiunea facuta imediat dupa salvarea lor. I-a invitat la meciul de astazi cu Everton. Inaintea partidei, pustii s-au intalnit cu Mourinho si cu jucatorii, iar pe Old Trafford au avut conditii de lux. Tot stadionul i-a aplaudat in momentul in care crainicul a vorbit despre prezenta lor la meci!

<iframe src='//players.brightcove.net/4221396001/r1mPWQ7cg_default/index.html?videoId=5854500204001&applicationId=MIRROR%20Embed%20Offsite&referrerUrl=https%3A%2F%2Fwww.mirror.co.uk%2Fsport%2Ffootball%2Fnews%2Fman-utd-host-cave-trapped-13495412&ttID=5854500204001&plID=r1mPWQ7cg&publisherId=4221396001&videoTitle=The%20Wild%20Boars%20footballers%20from%20Thailand%20just%20got%20a%20round%20of%20applause%20from%20the%20crowd&videoPublishedDate=2018-10-28T16%3A20%3A45Z&adUnitId=%2F5293%2Fmirror.co.uk%2Fsport%2Ffootball%2Fnews&correlator=1540745355248&token=' allowfullscreen frameborder=0 width='640px' height='360px'></iframe>