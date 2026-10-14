Cele două grupări și-au dat întâlnire pe stadionul ”Giuseppe Meazza” în a doua rundă din faza ligii UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, belgienii s-au impus cu 4-3 și au înregistrat toate cele trei puncte.

Italienii au găsit vinovatul după coșmarul trăit de Interul lui Chivu în UCL: ”Fără sens! A fost rău de tot”

Nicolo Tresoldi (Brugge) a deschis scorul în minutul 30, apoi Lautaro Martinez a restabilit egalitatea înainte de pauză (44'). În actul secund, Tresoldi a dus scorul la 2-1 în minutul 63 și a realizat hat-trick-ul în minutul 74.

Ulterior, Lautaro Martinez a micșorat diferența la 3-2 în minutul 81, dar Brugge s-a desprins din nou în minutul 87, în urma reușitei semnate de Romeo Vermant. Thriller-ul spectaculos s-a încheiat în 90+3, când Ange Yoan Bonny l-a învins pe Yann Sommer din pasa lui Aleksandar Stankovic.

Publicația italiană TuttoMercatoWeb consideră că Josep Martinez a fost țap ispășitor pentru meciul cu Brugge, notându-l cu cel mai mic punctaj, 4, în special după golul primit în minutul 63 când a ieșit total anapoda din poartă și i-a lăsat pe adversari cu o simplă formalitate.

”După ce a greșit și în debutul său în Liga Campionilor cu Real Madrid, a reușit să se descurce și mai rău în această seară. O cursă fără sens, o lovitură prinsă și un gol oferit cadou. Prima competiție a Europei este un coșmar pentru portarul 'nerazzurrilor'”, a scris TMW.