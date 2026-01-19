Istvan Kovacs (41 de ani) va conduce meciul dintre Galatasaray Istanbul şi Atletico Madrid, care va avea loc miercuri, de la ora 19:45, pe Stadionul Ali Sami Yen, în etapa a 7-a a Ligii Campionilor. Anunțul oficial a fost făcut, astăzi, de UEFA.

Arbitri asistenţi au fost desemnaţi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi fratele mai mic al centralului, Szabolcs Kovacs. Arbitru video a fost delegat olandezul Rob Dieperink, în timp ce arbitru asistent video a fost desemnat Cătălin Popa.

După 6 etape, Atletico ocupă locul 8, cu 12 puncte, în timp ce Galatasaray se află pe 18, cu 9 puncte.

Potrivit Agerpres, Istvan Kovacs a mai arbitrat trei partide din Liga Campionilor în acest sezon: Olympiakos - FC Pafos 0-0, Villarreal - Juventus 2-2 şi Liverpool - Real Madrid 1-0.

