Istorie! Cum l-a numit L'Equipe pe Erling Haaland, după ce i-a acordat nota 10

Haaland a punctat în minutele 22 (penalty), 24, 45+2, 49 și 57, iar Pep Guardiola a decis să îl înlocuiască în minutul 63, explicând după meci că "partida era încheiată".

Erling Haaland, nota 10 în L'Equipe

Norvegianul a devenit doar al treilea jucător din istorie care marchează 5 goluri într-un meci din UEFA Champions League, după Lionel Messi (Barcelona, martie 2012, la un meci cu Bayer Leverkusen) și Luiz Adriano (Șahtior, octombrie 2014, la un meci contra lui BATE Borisov). De asemenea, Haaland a ajuns la 39 de goluri înscrise în acest sezon - cel mai bun marcator al lui Manchester City într-o singură stagiune.

Haaland a scris istorie și în L'Equipe. Ziarul francez i-a acordat nota 10, o performanță rară, pe care au mai atins-o doar alți 15 jucători până acum, printre care Kylian Mbappe, Serge Gnabry, Lucas Moura, Dusan Tadic, Neymar, Robert Lewandowski sau Lionel Messi. Norvegianul a mai fost notat cu 10 tot în acest sezon, după derby-ul Manchester City - Manchester United 6-3, în care a reușit o triplă.

"Cyborgul a devastat tot! Autorul a cinci goluri, Erling Haaland a fost un adevărat coșmar pentru adversari. Pe lângă goluri, a fost foarte folositor în timpul meciului și agresiv pe faza de pressing", a scris L'Equipe, care a titrat pe prima pagină: "Dintr-o altă galaxie".

Declarațiile lui Erling Haaland după seara de vis din Champions League

Erling Haaland a primit și trofeul pentru „Player of the Match” după prestația extrem de bună, iar apoi a oferit și primele declarații în urma celor cinci goluri marcate în poarta lui Leipzig.

„Este o seară importantă. Sunt extrem de mândru să joc în Champions League, iubesc competiția asta, așa cum știe deja toată lumea. Cinci goluri, să câștigi cu 7-0 în competiția asta, sunt extrem de fericit. Sunt ușor amețit așa că nu îmi amintesc golurile.

Îmi amintesc că am șutat, nu am gândit. Am fost așa obosit după ce am sărbătorit golurile. Am muncit la pressing la antrenamentul de ieri. În special pe teren propriu, trebuie să punem presiune, trebuie să alergăm/ Suntem atât de buni să primim mingea și să avansăm, în special când Kevin (n.r. De Bruyne) poate să își bună balonul în față, spre poartă.

În opinia mea, ar trebui să facem mai mult pressing. Super-puterea mea, după ce am marcat cinci goluri, trebuie să spun că să marchez goluri. Astăzi, aș spune că nu am gândit, doar am făcut-o. În cazul penalty-ului, m-am concentrat să trimit mingea în plasă. La fel cu celelalte goluri. Ține mult și să gândești repede, încercând să faci lucrul corect și să trimiți mingea unde nu e portarul”, a declarat Haaland pentru BT Sport, conform UEFA.