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CS Rapid Bucureşti a învins-o fără probleme pe HC Zalău, cu scorul de 35-25 (19-11), luni seara, în deplasare, într-un meci din etapa a şasea a Ligii Naţionale de handbal feminin.

HC Zalău - Rapid 25-35

Tanja Ivanovic (vezi galeria foto) şi Marie Steffen au marcat fiecare câte 7 goluri pentru Rapid, iar Albertina Kassoma a reuşit 6 goluri.

De la echipa antrenată de Gheorghe Tadici s-au remarcat Ioana Beatrice Bălăceanu, cu 6 goluri, şi Alexia Niţă, 5 goluri.

”Seria victoriilor continuă şi venim acasă cu cele două puncte! 🇱🇻

Top marcatoare: M. Steffen (7 goluri), T. Ivanovic (7), A. Kassoma (6), J. Hulleberg (4), O. Bors (3).

În poartă: D. Ciucă – 7 intervenții, L. Glauser – 4 intervenții.

Bravo, fetelor, pentru ambiție și pentru atitudinea arătată în fiecare fază! 💪🏼

Hai Rapid! 👏🏼”, a postat la final pagina oficială Handbal CS Rapid București.

Clasamentul din Liga Florilor

1. CSM Bucureşti 10 puncte (5 jocuri)

2. CS Gloria Bistriţa 10 (5)

3. HC Dunărea Brăila 10 (6)

4. CS Rapid Bucureşti 9 (6)

5. CSM Slatina 7 (6)

6. SCM Universitatea Craiova 7 (5)

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