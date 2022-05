Liverpool și Real Madrid se întâlnesc sâmbătă în finala Ligii Campionilor, pe ”Stade de France” din Paris, într-un meci care poate fi urmărit LIVE pe www.sport.ro.

Cu nouăzeci de minute înainte de startul meciului au fost făcute publice imagini cu autocarul celor de la Liverpool care era blocat în trafic. De altfel, din cauza problemelor organizatorice, meciul a fost întârziat cu 15 minute, numeroși fani fiind încă în afara stadionului.

"Everton fans get everywhere, Peter." ????

The Liverpool bus ran into a little bit of traffic en route to

Stade de France...#UCLfinal pic.twitter.com/1Tf9VhitsY