Imagini FABULOASE de la Madrid! Jucatorii lui Gladbach s-au grabit la finalul meciului sa urmareasca partida Inter - Sahtior! Cum au reactionat la final

Real Madrid si Borussia Monchengladbach s-au calificat in optimile Champions League dupa meciurile din aceasta seara.

Nemtii s-au calificat la limita in primavara europeana. Dupa ce au fost invinsi de Real Madrid cu 2-0 pe Alfredo Di Stefano, au fost obligati sa astepte rezultatul meciului dintre Inter si Sahtior pentru a vedea daca au trecut mai departe.

La finalul partidei de la Madrid, jucatorii lui Gladbach au mers la banca tehnica, acolo unde staff-ul nemtilor urmarea, in suspans, meciul lui Inter. Reactia lor in momentul in care arbitrul a fluierat finalul partidei din Italia a fost surprinsa pe camere.

Borussia Mönchengladbach reaction to going through! pic.twitter.com/YUUIx9JNDr — ???? (@KBenzegoat9) December 9, 2020