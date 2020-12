Zidane primeste vesti bune! Patru jucatori vor reveni pentru duelurile de foc cu Monchengladbach si Atletico Madrid!

Real Madrid a recuperat patru jucatori inaintea duelurilor de foc contra lui Monchengladbach si Atletico Madrid din aceasta saptamana.

Dupa ce a depasit primul meci greu contra celor de la Sevilla, scor 1-0 in deplasare, Zidane se poate concentra acum pe celelalte doua "finale".

Pentru partida de miercuri seara contra Borussiei Monchengladbach, Real Madrid i-a recuperat pe Sergio Ramos si Dani Carvajal, doi fotbalisti exponentiali care i-au lipsit mult lui Zidane in ultima luna.

Real Madrid are sapte infrangeri in ultimele noua meciuri jucate fara Sergio Ramos. Capitanul a revenit dupa o accidentare care l-a tinut departe de gazon timp de cinci meciuri. De fapt, el ar fi putut reveni mult mai repede, chiar in meciul de sambata cu Sevilla, dar Zidane a preferat sa-l menajeze si sa nu riste cu veteranul sau.

Carvajal nu mai jucat dupa ce pe 27 noiembrie a suferit o accidentare musculara. El este pregatit pentru partida de miercuri si se antreneaza intens, dar staff-ul medical ii va urmari activitatea din urmatoarele zile pentru a vedea daca este 100%. El a avut deja doua leziuni musculare in acest sezon, iar Zidane nu ar vrea sa riste cu fundasul dreapta.

Celelalte doua reveniri sunt ale lui Alvaro Odriozola si Luka Jovic. Odriozola a fost in lot pentru partida cu Sevilla, dar acesta nu a evoluat. Fundasul nu este in gratiile lui Zidane, care l-a folosit doar 57 de minute.

Jovic a revenit dupa ce acesta a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Inainte de a fi pus in carantina, atacantul a avut prestatii bune la nationala Serbiei, acolo unde a marcat trei goluri si doua pase in cele 230 de minute jucate.