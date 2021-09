Guardiola face cărțile. Ce spune despre finala pierdută de Liga Campionilor și "noua provocare"

''Manchester City a făcut un pas înainte în sezonul trecut, ne-am îmbunătăţit mult jocul. Am avut 13 jocuri şi am câştigat 11. Am jucat incredibil de bine în finala de la Porto, am fi meritat să câştigăm.

Unii pot spune că Manchester City a avut un sezon european ratat dar nu a fost aşa, am realizat lucruri incredibile, am evoluat extraordinar în multe întâlniri, am pierdut finala împotriva marii noastre rivale.

Acum pentru jucători începe o nouă provocare, suntem convinşi că putem evolua mult mai bine şi obţine rezultate mult mai bune'', a spus Guardiola.

După patru etape din Premier League, Manchester City este pe locul 5, cu 9 puncte, la 1 punct în urma liderului Manchester United.

În cupele europene, City va debuta în faza grupelor Ligii Campionilor miercuri seara, acasă, contra celor de la RB Leipzig, Guardiola precizând că nu se gândeşte decât la victorie. ''Cetăţenii'' sunt în Grupa A, alături de PSG, FC Bruges şi RB Leipzig. Agerpres