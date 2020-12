Giroud a egalat o performanta veche de 62 de ani! Cele patru goluri contra Sevillei l-au pus intr-un top select alaturi de Di Stefano

Chelsea a castigat in deplasarea contra Sevillei cu scorul de 4-0.

Olivier Giroud (34 de ani) a reusit o performanta incredibila in meciul de miercuri seara, trecandu-si numele de patru ori pe tabela de marcaj (8', 54', 74', 83'). Giroud a ajuns cel mai batran marcator al unui hattrick de cand competitia a fost redenumita "Champions League". Daca privim in trecut, Ferenc Puskas a reusit la o varsta si mai inaintata sa marcheze un hattrick, la varsta de 38 de ani si 173 de zile, in anul 1965.

Giroud se afla pe o lista selecta alaturi de Alfredo Di Stefano, in randul fotbalistilor care au marcat patru goluri impotriva echipelor spaniole in UEFA Champions League. In top este inclus si Dado Prso, atacantul care a reusit "pokerul" in celebrul meci Monaco 8-3 Deportivo.

Lista cu numele marcatorilor si echipele contra carora au inscris:

1958 - Di Stéfano vs (Sevilla)

1992 - Fonseca vs (Valencia)

1993 - Edgar Schmitt vs (Valencia)

2003 - Prso vs (Deportivo)

2011 - Falcao vs (Villarreal)

2013 - Lewandowski vs (Real Madrid)

2020 - Ilicic vs (Valencia)

2020 - GIROUD vs (Sevilla)