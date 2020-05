Giroud si-a decis viitorul! Campionul mondial a semnat contractul: unde va evolua in sezonul urmator

Olivier Giroud este jucatorul lui Chelsea din ianuarie 2018, cand a fost adus de la rivala Arsenal.

Olivier Giroud (33 de ani) a semnat o noua intelegere cu Chelsea, in ciuda faptului ca a avut mai multe oferte de a parasi clubul din Premier League. Inter sau Lazio au fost doar doua dintre echipele care au vrut sa il atraga in Serie A.

Londonezii au anuntat oficial ca i-au prelungit contractul lui Giroud pentru inca un sezon.

"De cand am revenit la Chelsea, Olivier a fost exceptional atat in teren cat si in afara lui.

Are calitati deosebite pentru a ajuta echipa si este un exemplu pentru tanara noastra echipa. Sunt foarte multumit ca va continua aici si in sezonul viitor", a spus antrenorul echipei, Frank Lampard.

Giroud a fost cumparat de Chelsea in 2018, cand Arsenal incasa 17 milioane de euro in schimbul sau. Francezul a evoluat in tricoul 'tunarilor' timp de sase sezoane.

Olivier Giroud a fost titular in echipa Frantei care reusea sa castige Campionatul Mondial in 2018.