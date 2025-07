Roș-albaștrii și-au aflat luni posibilul adversar din turul trei preliminar Champions League, în cazul în care va câștiga înfruntarea cu echipa din Macedonia de Nord.

Gigi Becali: ”Dacă am căzut cu o echipă pe care noi am bătut-o, înseamnă că am avut noroc!”

Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți pentru turul trei preliminar din Champions League.

Dacă FCSB va trece de dubla cu Shkendija, roș-albaștrii se vor duela cu învingătoarea dublei manșe dintre Qarabag și Shelbourne. Dacă pierde cu echipa din Macedonia de Nord, FCSB va ajunge în turul trei preliminar din Europa League, unde o va întâlni pe câștigătoarea dublei dintre FC Drita și FC Copenhaga.

Gigi Becali nu își face griji că nu va ajunge în turul trei preliminar din Champions League și crede că echipa sa are șanse destul de mari să ajungă chiar și în play-off-ul competiției, având în vedere că anul trecut FCSB a învins-o în faza principală Europa League pe Qarabag cu scorul de 3-2.

Patronul de la FCSB este convins că echipa este mult mai puternică decât în urmă cu un sezon și este sigur că roș-albaștrii pot ajunge în faza principală Champions League.

”E o echipă pe care noi am bătut-o. Dacă am căzut cu o echipă pe care noi am bătut-o, înseamnă că am avut noroc, nu? E o deplasare lungă, dar putem să o facem scurtă dacă îi batem aici la scor.

E greu (n.r. cu meciuri din trei în trei zile), asta e greu. O să vedem (n.r. dacă jucătorii fac față cu meciuri în campionat și în cupele europene), anul ăsta suntem mult mai puternici decât anul trecut. Anul trecut i-am bătut și anul ăsta suntem mult mai puternici decât anul trecut. Ca atare, trebuie să îi scoatem. Da, da, da (n.r. obiectivul a rămas grupele Champions League)”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.