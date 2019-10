Gestul FANTASTIC al lui Mbappe inainte sa o DISTRUGA pe Brugge! Ce a facut in fata pustilor care-l asteptau pe tunel

Mbappe a dat 3 goluri pentru echipa de stele a Parisului in victoria zdrobitoare de pe terenul lui Brugge. S-a terminat 5-0 pentru campioana Frantei.

Pustii belgieni au avut parte de o surpriza din partea lui Mbappe inaintea partidei. Toti au vrut sa bata palma cu el pe tunei, iar campionul mondial a facut tot posibilul pentru a le face pe plac. S-a aplecat si i-a luat la rand pe toti copiii insirati in drumul spre vestiare. :)



That's what it's all about @KMbappe ❤️ pic.twitter.com/qw1pvLMyoI