Galatasaray a luat-o peste picior pe Liverpool după victoria din Champions League. Postarea a strâns 13 milioane de vizualizări

Galatasaray a luat-o peste picior pe Liverpool după victoria din Champions League. Postarea a str&acirc;ns 13 milioane de vizualizări Liga Campionilor
În a doua rundă din faza principală a competiției UEFA Champions League, Galatasaray s-a impus cu 1-0 în fața lui Liverpool.

”Cormoranii” s-au deplasat la Istanbul pentru confruntare de pe ”Rams Park”. La capătul unui meci în care turcii au fost mai periculoși, Galatasaray s-a impus cu 1-0, grație reușitei lui Victor Osimhen din penalty (16').

După duel, Galatasaray a publicat pe rețelele social media o fotografie cu Milos Kerkez, fundașul stânga al britanicilor, în prim-plan, și jucătorii gazdelor pe fundal bucurându-se.

”You'll never walk alone (n.r. sloganul lui Liverpool, în trad. Nu o să mergi niciodată singur), dar câteodată pleci fără puncte”, a scris Galatasaray pe Twitter/X.

  • Postarea a strâns peste 13 milioane de vizualizări în mai bine de 16 ore și peste 250 de mii de aprecieri

Ce urmează pentru Galatasaray și Liverpool

În clasamentul din Champions League, Liverpool se află pe locul 16 cu trei puncte, iar Galatasaray e pe 18 tot cu trei puncte. ”Cormoranii” au câștigat în prima etapă cu Atletico Madrid, scor 3-2, în timp ce turcii au pierdut 1-5 cu Eintracht Frankfurt.

Pentru Liverpool urmează meciul cu Chelsea de sâmbătă seară, de la ora 19:30, de pe ”Stamford Bridge”, din etapa #7 Premier League, care va putea fi urmărită în exclusivitate pe platforma VOYO!

De cealaltă parte, Galatasaray o va înfrunta pe Beșiktaș tot sâmbătă, de la 20:00, în a opta rundă din Superliga Turciei. Confruntarea va avea loc la Istanbul, pe ”Rams Park”.

