A inceput "Operatiunea Mbappe"! Anuntul facut de L'Equipe: salariu urias pentru starul francez de la PSG  

Mbappe este cel mai curtat jucator din Europa in acest moment.



Seicii de la PSG sunt constienti ca au in echipa o adevarata "perla" si nu au de gand sa renunte atat de usor la starul lor. Potrivit L'Equipe, PSG a inceput negocierile cu Mbappe pentru prelungirea contractului. Intelegerea acestuia cu gruparea din Paris expira in 2022, dar seicii nu vor sa-si asume niciun risc.

Jurnalistii francezi noteaza ca PSG vrea sa ii ofere lui Mbappe acelasi salariu pe care il are si Neymar si sa-l transforme pe tanarul atacant francez in noul star al echipei. Avand in vedere ca giganti precum Real si Manchester City incearca sa-l ademeneasca pe Mbappe, PSG se grabeste cu noul contract.

Conducerea lui PSG este dezamagita de atitudinea lui Neymar mai ales dupa ce brazilianul si-a fortat plecarea de la echipa inca din vara. In aceste conditii, PSG a trebuit sa faca o alegere si l-a transformat pe Mbappe in jucatorul vedeta al echipei, seicii fiind convinsi ca Neymar va pleca de la Paris in cele din urma si nu se vor mai putea baza pe el.