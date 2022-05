Liverpool și Real Madrid s-au întâlnit în finala UEFA Champions League de la Paris. Pe Stade de France madrilenii și-au adjudecat al 14-lea trofeu din istoria competiției, grație unicului gol al partidei în scris de Vinicius, în minutul 59.

Cu toate că a avut 9 șuturi pe spațiul porții lui Courtois, față de unul expediat de Real, Liverpool nu a putut să revină. Goalkeeperul belgian i-a salvat pe madrileni în mai multe rânduri și adus trofeul în capitala Spaniei.

Intervențiile lui Courtois au fost apreciate și de Jurgen Klopp, care a precizat la finalul partidei că elevii săi au avut o prestație solidă. Totodată, antrenorul german este încrezător că în sezonul viitor Liverpool va ajunge din nou în finala Champions League, care se va ține la Istanbul, orașul unde în 2005, „cormoranii” au câștigat trofeul în fața lui AC Milan.

Jurgen Klopp: „Am primit un gol din aruncare de la margine”

„În vestiar nimeni nu simte că a fost un sezon grozav în acest moment. Poate avem nevoie de câteva ore pentru asta. Am făcut un joc bun, nu un joc perfect. Nu cred că este posibil un joc perfect împotriva unui adversar pus la punct. Am avut multe atacuri, dar nu cele mai clare. Courtois a avut două intervenții de top.

Am primit un gol din aruncare de la margine. Valverde a vrut să tragă, Vinicius a fost acolo și atât. Băieții au încercat totul, mai ales la 1-0, apoi am jucat așa cum am fi vrut să jucăm înainte. Am vrut să fim mai curajoși în repriza secundă. Asta le-am spus la pauză.

Nu e rău să ajungi în finală. Este un fel de succes, dar nu succesul pe care vrei să-l ai. Am un sentiment puternic că vom veni din nou. Băieții sunt foarte competitivi. Formăm un grup remarcabil împreună. Unde se ține finala în sezonul următor? Istanbul? Rezervă hotelul”, a declarat Jurgen Klopp la finalul meciului.

Real Madrid încheie un sezon excelent, atât pe plan intern cât și pe plan european. Este campioană în Spania, după ce nu a avut adversar în lupta pentru titlu din La Liga, iar în Champions League a triumfat pentru a 14-a oară în istorie, după ce a reușit să elimine ”coloși” precum PSG, Chelsea sau Manchester City.