Finala Champions League 2018 | Fiul lui Marcelo a facut spectacol in vestiar! TOTI jucatorii l-au ridicat pe brate. VIDEO

Numele lui Marcelo are viitor in fotbal.

Pustiul de 8 ani al brazilianului Marcelo vrea sa-i calce pe urme tatalui sau si sa devina jucator pentru Real Madrid.

Pana atunci, el a jonglat cot la cot cu vedetele lui Zidane in vestiar si a reusit sa duca faza la capat. El a trimis mingea intr-un container si a fost ridicat pe brate de jucatori.

A fost o mica distractie pentru madrileni inaintea finalei Champions League. Pe 26 mai, in direct la PROTV, Marcelo senior se bate cu Liverpool pentru al treilea trofe consecutiv in Champions League. Real Madrid e deja prima echipa care a castigat de doua ori la rand in noul format al Ligii Campionilor.

Real a trecut de Bayern in semifinale cu 4-3 la general.