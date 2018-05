Messi, declaratie SOC: "Real Madrid are cei mai buni jucatori din lume!" De ce se bucura ca rivalii joaca finala Champions Legue

Pana si Messi e impresionat de a treia calificare consecutiva a Realului in finala Champions League. Real - Liverpool e sambata, 26 mai, in direct la PROTV!

Messi a identificat principala diferenta intre Barcelona si Real Madrid in acest sezon. Catalanii au facut un meci slab care i-a costat eliminarea din sferturile Champions League. Real s-a calificat in ciuda unor partide slabe, cum a fost returul cu Juventus din sferturi.

"Post pe post, Real Madrid are cei mai buni jucatori din lume. Si Barca are, dar Madrid are ceva unic. Ei castiga si atunci cand joaca prost. Noi trebuie sa fim mult mai buni in fiecare meci ca sa castigam.

Infrangerea din Champions League a fost o greseala. Avand in vedere ca aveam 4-1 in tur, trebuia sa ne calificam in semifinale. Este o dezamagire uriasa pentru noi.

Dar pe mine ma motiveaza faptul ca Real Madrid e iar in finala; sa ii vad cum castiga trofee. Eu vreau sa castig Champions League in fiecare an. Vreau sa castig titlul de campion in fiecare an. Asta ne dorim cu totii", a spus Messi pentru postul TyC Sports.

Messi a vorbit si despre un eventual transfer la Manchester City, acolo unde ar avea ocazia sa lucreze din nou cu Pep Guardiola. "Eu la City? Nu.. Daca revine el aici o sa mai lucram impreuna.

Nu sunt tentat sa parasesc Barcelona. Nicaieri nu ar fi mai bine pentru mine. Sunt la cea mai buna echipa din lume. In fiecare an luptam sa castigam toate trofeele. Stiu ca o sa am provocari personale in fiecare an. Nu trebuie sa merg nicarieri ca sa demonstrez ceva.

E adevarat, daca te uiti la alte campionate, vezii cum e campionatul englez... dar ar fi greu sa iau decizia de a pleca de la Barcelona. E cel mai frumos oras din lume, copiii mei sunt fericiti si au prieteni aici. Nu am nevoie de schimbare. Barca si Argentina sunt iubirile mele", a spus Messi.



Nici ideea de a juca alaturi de Aguero si Otamendi, colegi de la nationala, nu il atrage pe Messi. El se bucura insa ca ambii au crescut sub comanda lui Guardiola si i se vor alatura la Cupa Mondiala, acolo unde Argentina cauta revansa dupa finala pierduta in 2014.

"Guardiola e unul dintre cei mai buni antrenori din lume. Te face sa vezi lucruri pe care nu le vezi singur pe teren. Aguero a crescut mult la nivel personal cu el. Vad si la alti jucatori. E un jucator diferit acum. E la fel si in cazul lui Otapendi. A crescut atat de mult. A atins nivel de top cu Guardiola si e unul dintre cei mai buni fundasi din lume. Sa joc alaturi de el in nationala Argentinei este spectaculos", a mai spus Messi.