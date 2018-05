ANUNT SOC in aceasta seara! Buffon a primit o oferta de ultima ora de la finalista Champions League. Maine isi decide viitorul

Buffon e asteptat sa-si anunte plecarea de la Juventus. Conform Mediaset, supereroul italian ar avea o varianta de 5 stele pentru a continua la cel mai inalt nivel. Liverpool vrea sa-i ofere un contract!

Buffon, 40 de ani, si-ar dori sa mai joace inca cel putin un an, conform Mediaset Premium.

Liverpool se afla in cautarea unui portar de top pentru sezonul viitor. Cel mai intens vehiculat nume: brazilianul Allison de la AS Roma.



???? ????| Watch @gianluigibuffon's press conference live from Allianz Stadium tomorrow at 11.30AM on Facebook, Juventus Pass and https://t.co/whCoAoQLEi. #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/Kc9TcFV6sy