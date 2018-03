Faza incredibila pe care nimeni nu a vazut-o! Razboiul Cristiano - Dani Alves a ajuns in punctul MURDAR: brazilianul si-a suflat nasul si s-a sters pe Ronaldo

Fosti rivali in derbyul Spaniei, Ronaldo si Dani Alves au avut cateva lucruri de impartit pe teren si la meciul dintre PSG si Real Madrid. Portughezul a iesit in cele din urma triumfator de pe teren, marcand si un gol.

Cei doi au fost protagonisti in doua faze.

La prima dintre ele, Dani Alves si-a suflat nasul, apoi s-a sters pe tricoul adversarului.

VIDEO: Disgusting act. Dani Alves wipes his nose snot on Cristiano Ronaldo during the match. #HalaMadrid #ChampionsLeaguehttps://t.co/KwYkfLEGFX