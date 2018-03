Arsenal, aproape de finalul unei ERE! Super-antrenorul favorit sa-i ia locul lui Wenger: poate veni din vara

Arsenal se apropie cu pasi mari de finalul unei ere.

Arsene Wenger poate pleca de la Arsenal dupa 22 de ani de domnie in Londra. Suporterii sunt extrem de nemultumiti de rezultatele echipei din ultimele sezoane si cer plecarea lui Wenger.

Arsenal se gandeste deja sa aduca un inlocuitor. Leonardo Jardim sau Brendan Rodgers sunt printre antrenorii care se regasesc pe lista conducerii, insa cele mai mari sanse le are Joachim Low, noteaza presa britanica.

Conform The Sun, contractul lui Wenger cu Arsenal expira in vara lui 2019, iar contractul lui Low cu Federatia Germana de Fotbal expira in 2020, insa mutarea s-ar putea realiza in aceasta vara. Wenger isi poate salva postul daca va castiga Europa League si isi va asigura astfel un loc in editia viitoare a Champions League.