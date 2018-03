RUPTURA Bratu - Torje? "Daca a venit la Dinamo, sa respecte acest club!" De ce a EXPLODAT antrenorul

Florin Bratu critica o declaratie data de agentul lui Gabi Torje.

Bratu ii transmite lui Torje ca are nevoie de jocuri daca vrea sa avvanseze in cariera si il critica pe agentul sau, care a facut o serie de declaratii nepotrivite.



"Eu am auzit declaratia dupa meci. Nu este in regula. Daca domnul Opria considera ca ii face bine lui Gabi Torje cu astfel de declaratii, se insala. Eu atat pot sa-i spun. Daca a venit la Dinamo, trebuie sa respecte acest club. A avut probleme in ultimii ani, trebuie sa joace, trebuie sa fie constient de acest lucru. Gabi Torje e un baiat inteligent, sper sa inteleaga mesajul.

Domnul Opria trebuie sa fie foarte atent cand da astfel de declaratii. A mai intrat pe la emisiuni si parea ca e bucuros ca semneaza cu Dinamo. Iar acum, dupa o luna, deja se gandeste ca vrea sa plece. Nu mi se pare corect", a spus Bratu la Digi.

Cristea Opria a declarat ca Torje nu a venit in Romania ca sa joace in playoff, iar la finalul sezonului va pleca de la Dinamo.