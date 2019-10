FABULOS! Zidane l-a scos pe Courtois din poarta dupa o repriza de cosmar pe Bernabeu! Ce a patit portarul Realului

Brugge a produs surpriza in prima repriza a duelului cu Real Madrid din grupele UEFA Champions League. Dennis a facut dubla, iar echipa lui Zinedine Zidane s-a vazut condusa cu 2-0 dupa 45 de minute.

Enervat de faptul ca a incasat doua goluri, Zinedine Zidane l-a scos pe Courtois din poarta, iar in repriza a doua, poarta Realului a fost aparata de Areola.

Potrivit primelor informatii, Courtois nu ar mai fi putut continua din cauza unor probleme stomacale.

Alphonse Areola was remarkably been brought on by Zinedine Zidane shortly at half-time to replace Thibaut Courtois initially viewed as a tactical change, but Onda Cero indicate the Belgian had stomach problems, as Real Madrid trailed Club Brugge 2-0 at the Bernabeu. Now 2-1.