"Cunoastem cu totii trecutul numarului 7!" Hazard, dezvaluiri SOC despre situatia sa de la Real Madrid: "Inca nu sunt un Galactico"! Dezvaluiri de ultim moment ale starului belgian

Eden Hazard a vorbit despre situatia sa la Real Madrid.

Real Madrid a remizat pe terenul rivalei Atletico Madrid, scor 0-0, iar prestatia lui Eden Hazard a fost din nou una palida. Belgianul a fost inlocuit in minutul 77 cu James Rodriguez si nu a reusit sa marcheze nici in acest meci pentru "galactici". 4 meciuri a jucat Hazard pana acum pentru Real Madrid, partide in care nu a marcat niciun gol. Belgianul a vorbit despre situatia sa de la Real si spune de ce are nevoie pentru a-si reveni. Un gol sau o pasa de gol ar putea sa il readuca pe Hazard la forma pe care o avea la Chelsea.

"La fel cum am zis si cand am fost prezentat, inca nu sunt un "Galactico", trebuie sa arat ca pot deveni unul. Cunoastem cu totii trecutul numarului 7 la acest club si eu trebuie sa fiu cel care dovedeste ca pot fi cel mai bun din lume. Nu am dubii in privinta abilitatilor si tehnicii mele, sa fiu sincer. Cand voi avea toata increderea, totul va fi mult mai bine.

Simt ca sunt la 100%. Nu mai sunt accidentat, m-am recuperat complet. Am nevoie de un gol, sa fiu decisiv, ceea ce oamenii asteapta de la mine. Cand voi incepe sa leg jocuri bune, totul va deveni mai usor. Imi trebuie un gol sau un assist ca sa pot reveni", a declarat Hazard.

Pentru Real Madrid urmeaza meciul din Champions League cu Brugge, meci care va avea loc maine de la ora 19:55. "Extraterestrii" lui Zidane au pierdut primul meci din grupele Champions League, fara drept de apel, scor 3-0 in Franta, impotriva celor de la PSG si spera sa obtina cele 3 puncte pe Bernabeu, impotriva viceampioanei Belgiei.

In campionat, Real Madrid e lider, cu 15 puncte dupa 7 etape, la un punct de Granada si Atletico Madrid, echipe care se afla pe locurile 2 si 3 si la doua puncte de Barcelona, care se situeaza pe locul 4. Galacticii sunt neinvinsi in acest start de campionat.