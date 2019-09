Odegaard e de pe ALTA PLANETA! Norvegianul minune detinut de Real Madrid a reusit pasa sezonului! VIDEO

Norvegianul Martin Odegaard a reusit o pasa incredibila de gol.

Imprumutat de Real Madrid la Real Sociedad in acest sezon, Martin Odegaard incearca sa-i demonstreze lui Zidane ca merita un loc in lotul sau galactic. Odegaard a reusit o pasa incredibila de gol in minutul 19 al partidei cu Alaves, cand i-a trecut mingea printre picioare unui adversar, iar apoi l-a lansat perfect pe Oyarzabal in careu, iar acesta a inscris. Sociedad a castigat meciul cu 3-0.



Odegaard is out of this world. pic.twitter.com/PyZ5Z1OzsM — Renato (@rehnato) September 26, 2019

Odegaard s-a remarcat intr-un meci cu FCSB!

Martin Odegaard a debutat in cupele europene cand avea doar 16 ani si juca pentru Strømsgodset intr-o dubla cu FCSB. A fost cumparat apoi de Real Madrid, insa madrilenii l-au imprumutat pe rand la Heerenvern, Vitesse si Real Sociedad.

20 milioane euro e cota lui Odegaard pe transfermarkt.de