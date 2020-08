Mike Cestor a deschis scorul pentru CFR in minutul 53 al partidei cu maltezii de la Floriana.

Cestor a inscris cu capul, dupa o centrare perfecta a lui Michael Pereira.



Fundasul central venit anul trecut de la Astra nu ar fi fost in mod normal titular la CFR, dar revenirea tarzie a lui Boli si trecerea lui Burca in banda dreapta i-au facut loc in primul 11.