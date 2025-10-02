Una dintre echipele pe care FCSB o învingea sezonul trecut este Qarabag.

Qarabag face senzație în Champions League

Atunci, campioana României se impunea cu scorul de 3-2 la Baku. Azerii au deschis scorul încă din primul minut al jocului prin Leandro Andrade, dar Adrian Șut a restabilit egalitatea după doar câteva minute. A urmat apoi un autogol al lui Joyskim Dawa (min. 41), însă David Miculescu a punctat și el în minutul 45+4.

Golul victoriei roș-albaștrilor a venit în minutul 73 și i-a aparținut tot lui Adrian Șut. Atunci, toate golurile lui FCSB au venit din cornere.

Dacă în urmă cu un sezon, azerii cedau în fața roș-albaștrilor, situația este diferită în această stagiune. Qarabag s-a calificat în faza principală Champions League și impresionează în cea mai importantă competiție europeană.

După ce în prima rundă din faza principală UCL, Qarabag a învins-o pe Benfica cu scorul de 3-2, azerii au surprins și în runda a doua, cu FC Copenhaga. Echipa antrenată de Gurban Gurbanov s-au impus cu scorul de 2-0.

Rezultatele obținute de Qarabag în Champions League au surprins pe toată lumea, inclusiv pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, care a ținut să o felicite personal pe campioana țării sale.

”Felicit din toată inima clubul de fotbal Qarabag și întreaga comunitate fotbalistică din Azerbaidjan pentru victoria convingătoare obținută împotriva campioanei Danemarcei, FC Copenhaga.

Qarabag, care a obținut două victorii strălucite în tot atâtea meciuri din faza principală a celei mai puternice competiții intercluburi de pe planetă, continuă să ne umple de mândrie, împărțind primele poziții alături de giganții fotbalului mondial”, a transmis Ilham Aliyev.

