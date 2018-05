DEMENTIAL! Jurgen Klopp a intrat in conflict cu Russell Crowe inainte de AS Roma - Liverpool: "Ai vazut vreodata Gladiatorul?" Replica geniala a actorului

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Intr-un interviu pentru BT Sports inainte de partida retur dintre AS Roma si Liverpool, diseara de la 21.45 in direct la Pro TV, Jurgen Klopp le-a transmis jucatorilor sai sa isi indeplineasca visul din copilarie.

"Baietii au avut pana acum o campanie incredibila in Champions League, pur si simplu incredibila. Am fost mereu la un nivel foarte inalt. Vom lupta, sincer va spun ca baietii vor lupta pentru vietile lor pentru ca este un vis al copilariei sa ajungi in finala Champions League" a spus Klopp.

Antrenorul lui Liverpool a fost intrebat de reporter daca a vazut filmul Gladiatorul. Replica lui Klopp? "Da, desigur - Russell Crowe va juca la mijloc maine!" a spus antrenorul german razand.

"Have you seen 'Gladiator', the movie?" ???? @DesKellyBTS

...With options limited in midfield, Jurgen Klopp has called upon @russellcrowe to do a job ????

He does have a decent track-record in Rome to be fair!

⚽️ Roma vs Liverpool

???? BT Sport 2 HD

⏰ 6.30pm pic.twitter.com/RyLkTRKK71