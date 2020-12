Ratare incredibila a lui Vinicius din fata liniei portii! A dat pe langa minge de langa portarul Sevillei

Real Madrid a castigat la limita cu Sevilla, 1-0 si a uracat pe locul 3 in La Liga.

Bono a inscris singurul gol al meciulului in propria poarta, in minutul 55, dupa ce Vinicius a incercat sa trimita in poarta, insa a trimis pe langa minge.

Brazilianul putea deschide scorul inca din minutul 5, dupa ce Benzema nu a reusit sa castige un duel la cap in fata portii, iar balonul a ajuns la Vinicius, care insa a lovit pe langa minge de la o distanta mica de linie.

Vinicius a inscris 3 goluri si a reusit o pasa decisiva in 15 meciuri pentru Real Madrid in acest sezon.