Idolul lui e Romario si a fost atacant la inceputul carierei! Vinicius dezvaluie reteta celor trei titluri cucerite la CFR Cluj! Ce spune de Gigi Becali si de interesul FCSB-ului

Paulo Vinicius (36 de ani) a castigat titlul de cel mai bun stranier al Ligii 1 in 2020.

Desemnat cel mai bun stranier in ancheta Gazetei, Vinicius a dezvaluit cateva din cele mai interesante momente ale carierei sale de fotbalist.

Fundasul lui CFR Cluj are un apetit ofensiv crescut si spune ca asta i se datoreaza faptului ca si-a inceput cariera ca atacant.

Vinicius l-a avut drept pe Romario si intotdeauna si-a dorit sa inscrie goluri:

"N-a fost deloc usor cand am venit in Romania. Nu ne cunosteam intre noi, jucatorii, dar, cu toate astea, am reusit sa terminam campionatul pe locul 1 in 2018. E clar insa ca sezonul cel mai complicat a fost cel din 2020, cand am trecut si prin doua participari in Europa League. N-as zice ca e vorba despre noroc. N-ai cum sa castigi meciuri si trofee fara sacrificiu si multa munca. Aceasta e adevarata reteta.

Imi place sa marchez. Am un bun joc de cap, incerc mereu sa-mi ajut echipa, sa marchez. Asta voiam sa fac inca de la primul meu club, in Cuiaba, orasul natal, unde visam sa ajung in Europa. Dar chiar acolo am cunoscut un impresar care mi-a spus ca-mi poate oferi aceasta sansa, pe care am incercat s-o fructific. Si iata ca acum sunt in Romania, vreau sa castig in continuare trofee, sa evoluam din nou in Europa League, in Champions League.

Imi placea mult de Romario. Era impresionanta usurinta cu care inscria. In acele zile, eram convins ca Romario e cel mai bun jucator din lume. Ma identificam cu el", a spus Vinicius, pentru Gazeta.

Paulo Vinicius: "Am vazut declaratiile lui Gigi Becali, dar nu am primit nicio oferta"

Vinicius s-a aflat pe lista lui Gigi Becali la FCSB, iar patronul ros-albastrilor chiar a declarat la un moment dat ca il vrea pe fundasul brazilian:

"Doar presa a vehiculat discutii legate de faptul ca FCSB e interesata de mine. Am vazut la vremea respectiva si declaratiile lui Gigi Becali. Dar la mine n-a ajuns absolut nimic. Sunt in continuare la CFR si-mi vad de treaba", a mai spus Vinicius.

Declaratiile la care face referire fundasul erau facute in iarna trecuta, cand Gigi Becali spunea ca isi doreste un fundas central puternic:

"Vreau un fundas central puternic, care sa sara la cap si sa dea in minge, asa cum erau Varela si Szukala!

Da, il vreau pe Vinicius, daca as putea sa-l iau. CFR Cluj poate sa-l dea, ca are multi fundasi centrali. Daca se poate, ii iau", spunea patronul FCSB-ului.

Vinicius a fost adus de CFR Cluj in 2017, de la Apollon Limassol. Cota de piata a fundasului central de 36 de ani este de 650.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

In cariera a mai evoluat la Anapolis si Operario, in Brazilia, iar in Portugalia a evoluat la cluburi ca Santa Clara, Leixoes, Olhanense, Leiria, Braga sau Boavista.