În turul trei al preliminariilor, Shkendija s-a duelat cu Qarabag, dar formația din Azerbaidjan s-a impus la limită, scor 1-0. Calificarea în play-off-ul UCL se decide la Baku.

”De ce ați jucat diferit cu FCSB?” Răspunsul dat de antrenorul lui Shkendija

Înaintea meciului, Jeton Beqiri, antrenorul lui Shkendija, a fost întrebat de ce prestația echipei sale din meciul cu Qarabag a părut complet diferită de cea din meciurile cu FCSB.

”Se poate spune că echipa a jucat mai precaut împotriva lui Qarabag și de aceea s-a înregistrat acest rezultat? Dacă ați fi jucat mai curajos, s-ar fi putut obține un alt rezultat? Contra lui FCSB ați jucat diferit...”, a fost întrebarea pe care un reporter azer i-a adresat-o lui Jeton Beqiri.

Antrenorul lui Shkendija a răspuns că, într-adevăr, echipa sa nu a putut reproduce prestația avută în dubla cu FCSB, însă motivul a fost calitatea superioară a celor de la Qarabag, care au stat mai bine din punct de vedere fizic.

Totuși, Beqiri a transmis că va încerca să ”redreseze corabia” în meciul retur.

”Am încercat să dăm tot ce avem mai bun. Mai ales în prima repriză, Qarabag a jucat mai bine. Noi ne-am simțit în urmă din punct de vedere fizic. Dar în a doua repriză am evoluat mai bine. Am avut și ocazii de a marca. Sunt de acord că de data aceasta vom juca mai agresiv și mai ofensiv. Pentru că nu avem nimic de pierdut”, a spus Beqiri.

