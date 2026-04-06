Arbitrul român a fost delegat la un meci de foc din sferturile Champions League, a șaptea partidă pe care o arbitrează în acest sezon în cea mai importantă competiție intercluburi din lume.

Delegarea lui Istvan Kovacs la Barcelona - Atletico a născut nemulțumiri

Cel mai bine cotat arbitru român se va afla la centru în partida Barcelona – Atletico Madrid, meci programat miercuri, de la 22:00, în prima manșă a sferturilor de finală.

Kovacs va fi ajutat de la margine de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi chiar fratele centralului, Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla germanul Christian Dingert și portughezul Tiago Martins.

Jurnalistul spaniol David Vinuesa Malbac s-a arătat indignat de delegarea lui Istvan Kovacs la un meci al lui Atletico.

”Ridicați mâinile, spectacolul e pe cale să înceapă. Au nedreptățit-o pe Atletico în fiecare meci. Nicio victorie. Arbitrul perfect pentru o misiune anume.

Apollo are o misiune separată, dincolo de partea sportivă: să câștige respect. Nu în stilul Negreira sau în acel alt mod, ci să impună respect”, a spus jurnalistul.