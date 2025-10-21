Nerazzurrii s-au impus cu scorul de 4-0 pe terenul adversarilor.

Nota primită de Cristi Chivu după Union Saint-Gilloise - Inter 0-4

Echipa antrenată de Cristi Chivu a punctat de două ori pe finalul primei reprize, mai întâi prin Denzel Dumfries (minutul 41), iar mai apoi prin Lautaro Martinez (minutul 45+1).

Hakan Calhanoglu a dus scorul la 3-0 după pauză, în minutul 53, când a înscris de la 11 metri, iar Pio Esposito a stabilit scorul final în minutul 76.

Italienii de la TuttoMercatoWeb i-au acordat nota 7,5 lui Cristi Chivu. Dacă au recunoscut că au avut mari emoții pentru Inter în startul partidei, felul în care a curs partida i-a făcut să se răzgândească, iar, în final, au avut doar cuvinte de laudă pentru antrenorul român.

”Interul său suferă, iar începutul pare preludiul unui dezastru care ar putea reduce din pretențiile echipei. Totuși, nerazzurrii au forța să reziste și, ca o echipă mare, se impun categoric cu 4-0. Chiar și cei care aveau îndoieli în privința lui, acum încep să nu mai aibă”, au scris italienii.

