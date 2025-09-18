Marcus Thuram a adus victoria echipei lui Chivu cu reușitele sale din minutele 42 și 47. La flash-interviu, antrenorul român a fost întrebat despre celălalt atacant titularizat în această partidă, Francesco Pio Esposito (20 de ani).



Integralist în această partidă, Pio Esposito a mai fost antrenat de Cristi Chivu la Inter Primavera, iar în acest sezon face parte din lotul primei echipe inclusiv în Champions League.



Chivu s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale și nu consideră că Ajax i-a pus probleme lui Inter în această partidă.



Reacția lui Cristi Chivu după Ajax - Inter 0-2



"Pio Esposito este un jucător care merită toate laudele, pentru că se antrenează bine și ceea ce face. În această seară este prima sa victorie în Champions League, la vârsta lui, a făcut cu adevărat un meci bun.



De la început, am spus că am patru atacanți puternici care dau totul pentru această echipă. Când un atacant marchează, se distrează, dar Pio merită toate laudele astăzi pentru că a jucat la același nivel timp de 90 de minute. Sunt mulțumit de intrarea lui Bonny și de cele două goluri ale lui Thuram.



Am dat dovadă de maturitate. Echipa este acolo și înțelege momentele. Este întotdeauna important să începi bine. Maturitatea lor, faptul că am petrecut cea mai mare parte a meciului în jumătatea lor de teren.



Le-am luat punctele forte și nu ne-au pus niciodată în pericol. Acesta este Inter, o echipă cu experiență, caracter și cu dorința de a-și reveni după recenta perioadă de declin. Fac tot ce pot să strălucească, băieții sunt cu adevărat excepționali”, a spus Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.



Pentru Inter urmează meciul cu Sassuolo din etapa #4 Serie A de pe ”Giuseppe Meazza”. Partida va avea loc duminică, 21 septembrie, de la ora 21:45.



Echipele de start la Ajax - Inter:

