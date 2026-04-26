Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

„Violetta” le aprinde imaginația fanilor! Fosta prințesă Disney pozează ca un sex-simbol și se iubește cu un fotbalist celebru

Sportul la care excelează fiica legendei lui Manchester United! Joacă la naționala Angliei

Como a învins-o duminică, în deplasare, scor 2-0, pe Genoa, echipa patronată de Dan Şucu, în etapa a 34-a din Serie A.

Genoa - Como 0-2

Meciul de pe ”Stadio Luigi Ferraris” a fost echilibrat, însă jucătorii oaspeţilor au avut mai multă precizie la finalizare.

Anastasios Douvikas a deschis scorul, în minutul 10, din assist-ul lui Lucas Da Cunha, iar Assane Diao a stabilit rezultatul final în minutul 68.

Genoa – Como s-a încheiat 0-2 şi, cu această victorie, Como e pe locul 5, cu 61 de puncte, tot atâtea câte are şi AS Roma, aflată pe locul 6.

Genoa navighează în partea a doua a clasamentului, aflându-se pe locul 14, cu 39 de puncte, dar este, în mare măsură, salvată de la retrogradare, scrie news.ro.