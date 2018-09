CHAMPIONS LEAGUE | Ramos il face praf pe Griezmann: "Cand il aud pe tipul asta" Mesaj pentru francez

Sergio Ramos tine sa-l contrazica pe Antoine Griezmann.

Campion mondial cu Franta, Antoine Griezmann nu a prins finala pentru premiul The Best si are sanse mici sa prinda si finala pentru Balonul de Aur. "Cred ca sunt la nivelul lui Messi si Ronaldo", a spus Griezmann recent.

Sergio Ramos a tinut sa-i raspunda chiar inaintea debutului din noul sezon din Champions League. "Ignoranta poate fi nechibzuita. Cand il aud pe tipul asta cum vorbeste, imi amintesc ca jucatori precum Totti, Raul, Casillas, Maldini, Xavi sau Iniesta, jucatori care au castigat mai multe trofee si titluri, dar niciodata un Balon de Aur. Toata lumea e libera sa vorbeasca, dar ar trebui sa-i asculte pe Simeone, Godin sau Koke, oameni cu principii decente, l-ar ajuta. Insa cred ca este un jucator mare", a spus Ramos.