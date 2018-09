CHAMPIONS LEAGUE | Surpriza uriasa la pariuri: cine e marea favorita anul acesta. Ce cota are Real Madrid pentru o noua victorie!

Asteptarea a luat sfarsit, azi incepe un nou sezon de Champions League.

Aici ai LIVESCORE cele mai tari meciuri din lume, statistici complete si ultimele stiri. Descarca aplicatia Sport.ro pentru iOS si Android AICI! TOATA ROMANIA VEDE ROMANIA: Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Cea mai importanta comeptitie europeana inter-cluburi se reia azi cu partide de top: Liverpool - PSG e cap de afis, dar si partide precum Monaco - Atletico Madrid, Barcelona pSV, Inter - Tottenham sau Steaua Rosie - Napoli.

Manchester City este marea favorita la pariuri pentru o victorie in acest sezon. Dupa trei victorii la rand in Champions League, Real Madrid nu mai este vazuta ca una din favorite la trofeu. Fara Zidane si Ronaldo, echipa spaniola are a sasea sansa sa obtina al patrulea succes la rand in Champions League. Barcelona si Juventus sunt pe locul 2 si 3 in viziunea caselor de pariuri internationale. Finalista de anul trecut, Liverpool, are cota 12 pentru un succes anul acesta.

COTE PARIURI CHAMPIONS LEAGUE



Manchester City 5.25

FC Barcelona 7

Juventus 8

Bayern Munchen 8.50

PSG 9

Real Madrid 9

Liverpool 12

Atletico Madrid 15

Tottenham 28

Manchester United 31

Napoli 71

Roma 71

Borussia Dortmund 81

Inter Milano 81

Valencia 101