CFR CLUJ - MACCABI 1-0 | Reactia antrenorului celor de la Maccabi dupa infrangere: "Nu ne-a surprins cu nimic CFR!"

CFR Cluj a facut un prim pas important spre turul 3 al UEFA Champions League.

Antrenorul celor de la Maccabi, Vladimir Ivic, s-a declarat dezamagit de rezultatul de la Cluj, nu si de jocul echipei sale.

"N-a fost un rezultat bun pentru noi. A fost primul meci oficial al nostru, CFR a mai jucat 5-6 meciuri, au avut mai multa incredere decat noi. Daca facem un meci bun in retur la Tel Aviv, putem sa ne calificam. Cel mai important pentru noi este sa mergem mai departe in Champions League. Nu ne-a surprins in vreun mod CFR" a spus Vladimir Ivic la Digi Sport.