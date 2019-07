CFR CLUJ - MACCABI TEL AVIV 1-0 | Ce au vorbit clujenii in vestiar la pauza! Planul bine pus la punct al lui Petrescu

CFR Cluj a inceput cu dreptul duelul cu Maccabi din turul doi preliminar al UEFA Champions League.

Andrei Burca a marturisit dupa meci ca planul CFR-ului a fost acela de a nu primi gol. Fotbalistul e sigur ca pe el si pe coechipieri ii va astepta un meci dificil in Israel, pentru ca cei de la Maccabi vor lupta sa intoarca rezultatul.

"Suntem bucurosi ca am castigat, cel mai important e ca nu am primit gol. TRebuie sa ne refacem ca avem meci dificil cu Dinamo si apoi sa ne gandim la retur.

In fiecare zi repetam fazele fixe si e bine ca ne reusesc.

Am inceput meciul cu gandul de nu a primi gol. La pauza am vorbit sa incercam sa nu primim gol, pentru ca e important.

Nu e mai simplu acum. Stiti ce am facut cand am pierdut la Astana si am venit acasa si ne-am dat viata, asa vor face si ei acasa. Vor incerca sa intoarca rezultatul", a spus Burca la finalul meciului, la DigiSport.