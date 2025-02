Celtic - Bayern Munchen, de la 22:00 în Liga Campionilor. Echipe probabile + Cote pariuri. Analiza lui Dan Chilom

Bayern München vine pe Celtic Park pentru a-și asigura calificarea în sferturile de finală a UCL, ca mare favorită. Bundesliga este indiscutabil un campionat superior celui scoțian, chiar dacă Celtic formează realmente un club puternic și cu o istorie impresionantă.



Chiar dacă au pierdut destul de rău în ultima deplasare din UCL, 0-3 la Feyenoord, bavarezii au reușit de atunci 4 victorii la rând.



Celtic conduce clar campionatul în Scoția, cu 66 de puncte, după 25 de meciuri, cu un golaveraj de 73-12.

Celtic - Bayern Munchen | Echipe probabile



Celtic: Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Taylor; Engels, McGregor, Hatate; Kuhn, Maeda, Jota



Bayern Munchen: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane

Celtic și Bayern s-au întâlnit de 4 ori, nemții au învins de 3 ori, iar un meci s-a terminat la egalitate.

Bayern are o medie de 2,5 goluri pe meci în UCL, iar Celtic are o medie de 1,6 goluri per partidă.

Celtic - Bayern Munchen | Cote la pariuri



Casele de pariuri merg pe victoria nemților la Glasqow, și le acordă o cotă de 1.40, iar celor de la Celtic, cotă 7.00. Egalul are cotă 5.00