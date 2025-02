Cosmin Olăroiu (55 de ani) își continuă sezonul excelent cu Sharjah, cu niște rezultate mult peste nivelul lotului.

Spre deosebire de alte formații fruntașe din Emirate, cu loturi pline de vedete aduse din străinătate, la Sharjah greul e dus de un nucleu de 13-14 jucători. Motiv pentru care, recent, Oli a avut o conferință explozivă, după cum sport.ro a arătat aici, și a criticat inabilitatea conducerii de a face transferuri în perioada mercato.

Acum, când „fereastra“ pentru noi achiziții s-a închis și în Emirate, Oli s-a convins că trebuie să se descurce cu ce are la dispoziție. Vestea bună e că, deocamdată, Sharjah rămâne în cursă pentru patru trofee, în acest sezon, fiind unică la acest capitol dintre echipele din Emirate.

Marți, elevii lui Oli au mai obținut o victorie importantă, 1-0 în Iordania, cu Al-Hussein, în turul optimilor Ligii Campionilor Asiei 2. Așadar, Sharjah a făcut un pas mare spre sferturile competiției, înaintea returului de acasă, programat pentru 18 februarie.

După victoria de marți, Olăroiu a acordat un amplu interviu în care a lămurit și relația cu conducerea clubului Sharjah, la ora actuală. Întrebat dacă e nemulțumit de ce au făcut șefii, în perioada mercato, Oli a încercat să detensioneze atmosfera.

„Orice răspund, ca de obicei, se interpretează. O dată, am glumit și am zis că până la meciul cu Al-Wahda avem nevoie de cinci jucători, deși nu era perioadă de transferuri. Imediat, s-a spus în toată presa: <<Cosmin a zis, Cosmin a făcut>>. Sunt alții mai deștepți ca mine, dar eu știu ce vorbesc. Acum, o să avem mai mulți jucători convocați la echipele naționale și atunci o să fim cam strâmtorați pentru meciul din cupă. Și din cauza asta am cerut, recent, transferuri. Nu pentru că jucătorii pe care îi avem deja n-ar fi suficient de buni. Cu un lot mai mare, jucătorii noi ne-ar fi putut ajuta, în cazul unor accidentări sau în cazul unor plecări la echipele naționale“, a explicat Oli.

„Eu când vorbesc, trag un semnal de alarmă“

În continuare, tehnicianul de 55 de ani a dezvăluit că, după conferința sa ultrameditizată, s-a întâlnit cu conducătorii clubului Sharjah.

„Într-adevăr, ne-am fi dorit să avem încă o soluție în atac. În ultima perioadă, clubul a făcut eforturi să aducă un atacant, însă soluțiile nu erau cu nimic mai bune decât ce avem în momentul de față. Și am rămas cu lotul actual. Facem tot ce depinde de noi cu jucătorii pe care îi avem. Vom lupta până la capăt. Va fi foarte greu. Dar vom încerca din răsputeri“, a continuat Olăroiu.

Acesta a explicat apoi de ce a organizat conferința în care a criticat inabilitatea clubului de a aduce noi jucători.

„Eu, când vorbesc, știu ce spun și înseamnă că vreau să trag un semnal de alarmă. Și acum am vorbit, pentru că știam ce urmează. Și atunci, datoria mea e să motivez toată lumea. Dar nu vorbesc niciodată împotriva oamenilor cu care lucrez. Am și discutat acum cu ei (n.r. – cei din conducerea clubului Sharjah), am văzut eforturile pe care le-au făcut și atunci nu mai am nimic de zis“, a încheiat tehnicianul român.