Ce s-a intamplat cu 3 suporteri Tottenham care au incercat sa isi vanda la suprapret biletele la finala Champions League. Decizia luata de club

Trei suporteri Tottenham au incercat sa vanda la suprapret biletele la finala Champions League.

Tottenham a decis "sa suspende pe perioada nedefinita accesul pe stadion" a trei suporteri care au incercat sa isi vanda la suprapret biletele la finala Champions League.

Din 1994, englezii au interzis vanzarea biletelor la meciuri de catre persoanele neautorizate, si incearca permanent sa ia masuri impotriva bisnitarilor.

Pentru finala Champions League de la Madrid, Tottenham si Liverpool au primit cate 17.000 de tichete, iar in ultimele zile au aparut si bisnitarii.

BBC a scris despre faptul ca pe site-urile de anunturi au aparut bilete la finala Champions League cu preturi pornind de la 3450 de euro.

Tottenham i-a rugat pe suporteri "sa nu iroseasca una dintre cele mai mari sanse din istoria clubului si sa nu profite de pe urma altor suporteri, prin vanzarea la suprapret."

"O data in plus, tinem sa le reamintim suporterilor ca fiecare tichet cumparat poate fi folosit doar in interes propriu", a fost mesajul clubului.

Liverpool si Tottenham joaca finala Champions League pe 1 iunie, pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid.