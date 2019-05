OFICIAL: Mkhitaryan este interzis in Azerbaijan si rateaza finala Europa League!

Armeanul Mkhitaryan nu are drept de calatorie la Baku, acolo unde se va juca finala Europa League pe 29 mai.

Cea mai mare temere a lui Unay Emery inainte de finala Europa League cu Chelsea este acum realitate.

Armeanul Mkhitaryan nu are drept de calatorie in Azerbaijan, din cauza unui conflict politic intre cele doua tari (Armenia si Azerbaijan), si va rata astfel finala Europa League.

Clubul Arsenal a incercat in ultimele saptamani sa obtina o derogare din partea UEFA, dar toate eforturile au ramas fara niciun rezultat.

"Am trimis scrisori catre UEFA in care am explicat nemultumirile noastre privind aceasta situatie. "Micki" a fost un jucator cheie in drumul spre finala - a jucat 11 meciuri in care a oferit trei assisturi - asa ca este o pierdere uriasa pentru noi."

"Suntem foarte tristi ca un jucator pierde o mare finala europeana din cauza acestui context neobisnuit. Este o situatie foarte rara in cariera unui fotbalist."

"Micki va continua pregatirea alaturi de lotul nostru pana la plecarea spre Baku, in weekend", a scris Arsenal intr-un comunicat.

Englezii, total nemultumiti de organizarea finalei



Finala Europa League, dintre Arsenal si Chelsea, este precedata de un val de nemultumire in randul fanilor englezi.

Chiar daca daca meciul se va juca pe o arena de 68.000 de locuri, celor doua cluburi le-au fost repartizate doar cate 6000 de bilete la finala, pentru suporterii care vor sa faca deplasarea, mult prea putin fata de cererea englezilor.

In plus, norocosii care vor pune mana pe bilete vor fi nevoiti sa scoata mii de lire din buzunare pentru deplasarea la Baku, si asta pentru ca nu exista zboruri directe spre Azerbaijan.

Distanta rutiera dintre Londra si Baku este de aproximativ 4600 de kilometri.