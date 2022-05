Ce le-a spus Jurgen Klopp la pauză jucătorilor, după o primă repriză dezastruoasă: "A trebuit să rezolvăm asta"

"Cormoranii" au fost conduși încă din minutul 3, când Dia a deschis scorul din pasa lui Capoue. În minutul 37, Villarreal a cerut un penalty după o intrare dură a lui Alisson în careu, la Lo Celso, însă Danny Makkelie nu a acordat lovitură de pedeapsă, spre furia spaniolilor. Gazdele au reușit să înscrie, patru minute mai târziu, prin Coquelin, din pasa aceluiași Capoue, iar calificarea părea relansată.

Cu toate astea, Liverpool s-a trezit în a doua repriză, iar Fabinho a profitat de gafele uriașe ale defensivei lui Villarreal și a reușit să marcheze, în minutul 62. Luis Diaz a egalat, cinci minute mai târziu, iar Sadio Mane a închis tabela de marcaj, profitând de gafa imensă făcută de portarul Rulli.

Ce le-a spus Klopp jucătorilor la pauză

"La pauză, le-am explicat băieţilor că trebuie să fim mai puternici şi să ne mişcăm mai inteligent. Nu ne mişcam suficient. Nu reuşeam să ne găsim mijlocaşii. Cei trei atacanţi ai noştri erau blocaţi. A trebuit să rezolvăm această chestiune.

Este mereu special. Un mare respect pentru Villarreal. Este un stadion formidabil şi ce au făcut aici, ce a făcut Unai (Emery) este incredibil. Am meritat victoria, dar vine după o enormă performanţă colectivă. Să revii de la 2-0... Nu-mi doream să apărăm rezultatul din tur, ci să căutăm victoria.

La început, am fost impresionaţi de ei. Nu am construit nimic. Nu am jucat pe spaţiile potrivite. Aruncam mingi lungi şi forţam jocul nostru", a declarat Jurgen Klopp la finalul partidei.