După meci, Davide Frattesi, autorul golului care a adus victoria echipei sale, a dezvăluit că a simţit ameţeli în ultimele momente ale meciului, după ce sărbătorit prea mult reuşita sa.

"Mi se învârtea capul. Am sărbătorit atât de mult încât am ameţit, a fost bine că am avut gheaţă. E incredibil, într-adevăr. Nu ştiu ce să spun. Nu credeam că aş putea repeta ceva asemănător cu ceea ce s-a întâmplat în 2023 (n.r. când Inter s-a calificat, de asemenea, în finala Champions League ), iar în seara asta s-a întâmplat incredibilul.

Cred că acest lucru, marcarea golurilor decisive, face parte din cariera mea. Întotdeauna am fost ultimul care a renunţat şi primul care a crezut. Este o răsplată pentru credinţă", a mărturisit mijlocaşul, care a fost introdus pe teren în repriza secundă.

Inter Milano - FC Barcelona s-a încheiat 4-3

Catalanii au început meciul de la Milano fără accidentaţii Kounde şi Balde, iar gazdele au dominat prima repriză. Lautaro Martinez a deschis scorul în minutul 21, iar în minutul 43 italienii au primit un penalty, după faultul comis de Cubarsi, în careu, asupra lui Lautaro Martinez, transformat de Hakan Calhanoglu.

Eric Garcia a înscris, reducând din diferenţă, în minutul 54. Apoi Yann Sommer a avut un reflex uluitor la un şut al aceluiaşi Eric Garcia, dar în minutul 60 Dani Olmo a egalat. Portarul gazdelor a mai intervenit o dată incredibil, în minutul 77, la şutul lui Lamine Yamal, însă oaspeţii păreau că au dat lovitura decisivă în minutul 88, prin Raphinha. Yamal a lovit bara în prelunigiri, dar în loc de 2-4, scorul a devenit 3-3, exact ca în meciul tur. Acerbi a înscris pentru gazde în minutul 90+3, egalând, şi primele 90 de minute s-au încheiat cu intervenţia lui Sommer la Lamine Yamal.

În minutul 99, Frattesi a înscris un gol istoric pentru Inter, ducând scorul la 4-3, iar Sommer a fost excepţional la şutul lui Yamal, din minutul 114.

Cu 7-6 scor general, Inter s-a calificat în a şaptea finală Champions League din istorie şi va juca a doua finală din ultimele trei sezoane, după cea pierdută în 2023, în faţa celor de la Manchester City.

Nerazzurii au câştigat ultima finală în 2010, când la Inter Milano evolua Cristian Chivu, iar antrenor era Jose Mourinho.