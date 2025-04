Returul de pe „Santiago Bernabeu” va avea loc miercuri, 16 aprilie, de la ora 22:00, iar atmosfera din tabăra madrilenă e cât se poate de tensionată.



Carlo Ancelotti, cu capul plecat înainte de returul cu Arsenal: ”Ne-au făcut praf”



În conferința de presă de dinaintea partidei cu Deportivo Alaves, Ancelotti a părut extrem de abătut și realist în privința șanselor la calificare.



„Statistica e clară: am alergat mai puțin decât adversarii. Dar nu e vorba doar de atât. Am fost sub ei la toate capitolele: distanță totală, sprinturi, intensitate... Totul. Au muncit mai mult”, a recunoscut italianul.



Întrebat despre o eventuală remontada, ”Don Carlo” a mărturisit că elevii săi vor încerca să întoarcă rezultatul și să fie ei cei care să obțină calificarea în faza următoare a competiției UEFA.



„Nu știu dacă vom întoarce rezultatul, dar vom încerca. Real Madrid e singura echipă care a mai făcut asta de multe ori și nu vom renunța până la ultima fază”, a spus tehnicianul.