Raphinha a deschis scorul în minutul 25. În repriza secundă, Robert Lewandowski a reușit dubla (minutele 48 și 66), iar Lamine Yamal a stabilit scorul final în minutul 77.

Emre Can: ”Problema e dacă jucătorii sunt dispuși să dea 100% și să facă sacrificiile necesare!”

Dezamăgirea a fost una uriașă pentru nemți, iar, la finalul jocului, Emre Can a explodat.

Căpitanul celor de la Borussia Dortmund a pus tunurile pe proprii colegi după eșecul drastic suferit în fața Barcelonei. Can susține că unii dintre jucătorii lui Dortmund nu au jucat la capacitate maximă împotriva catalanilor.

”Nu este o problemă legată de sistem, ci dacă toți jucătorii sunt dispuși să dea 100% și să facă sacrificiile necesare într-un meci precum acesta. Multe lucruri au mers prost în meci, nu am jucat bine. Am fost lenți, nu am fost destul de uniți. Mai mult, am făcut greșeli simple. La acest nivel, aceste greșeli sunt pedepsite dur. De asta am pierdut azi.

Jucam împotriva unei Barcelona grozavă, împotriva unor jucători foarte buni, iar singura cale prin care îi puteam învinge era să jucăm ca o echipă, ceva ce noi nu am făcut. Cred că ne puteam descurca mai bine, știu asta, chiar dacă ei sunt foarte buni. Trebuia să dăm totul și, să fiu sincer, nu am făcut-o.

Acum trebuie să facem un joc bun în meciul retur și să încercăm să câștigăm. Le datorăm asta fanilor, trebuie să dăm totul”, a spus Emre Can la finalul meciului.