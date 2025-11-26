Olandezii de la Voetball Primeur au anunțat echipa de start a lui PSV Eindhoven pentru meciul de pe Anfield cu Liverpool din faza principală Champions League.

Dennis Man, anunțat titular la PSV contra lui Liverpool

Jurnaliștii olandezi susțin că Dennis Man va fi titularizat de antrenorul lui PSV, Peter Bosz, având în vedere prestațiile fotbalistului român din ultimele săptămâni.

Batavii spun însă că un jucător al lui PSV va fi dezamăgit de alegerile făcute de Bosz: ”Nu sunt așteptate schimbări în ofensivă nici de această dată față de ultimele săptămâni.

Asta înseamnă că Bosz își va dezamăgi din nou atacantul, fără îndoială nerăbdător, pe Ricardo Pepi. Nu el, ci Guus Til va ocupa postul în atac. În acest caz, extremele vor fi Dennis Man și Ivan Perisic”.

În acest sezon, Dennis Man a marcat două goluri și a oferit patru pase decisive în Eredivisie și a marcat de două ori pentru PSV în Champions League. Ambele goluri marcate de internaționalul român au venit în meciul cu Napoli.

Cum va arăta PSV în meciul cu Liverpool, conform olandezilor:

Kovar - Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine - Mauro, Veerman, Saibari - Man, Til, Perisic

