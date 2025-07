Patronul FCSB a anunțat că, pentru meciurile cu adevărat importante, precum cele din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, va miza pe un alt jucător.



Deși a debutat cu gol în Supercupa câștigată contra celor de la CFR Cluj, scor 2-1, Dennis Politic nu l-a convins pe deplin pe finanțatorul campioanei. Becali susține că jucătorul venit din "Ștefan cel Mare" are calități incontestabile, dar suferă la un capitol esențial.



"Să lucreze șase luni cu noi la plămâni"



Într-o intervenție recentă, Gigi Becali a explicat de ce Politic va fi înlocuit în partidele tari cu David Miculescu, un fotbalist pe care îl consideră mai potrivit pentru duelurile intense.



"Nu e cea mai bună echipă posibilă. Pentru că am spus Politic, stânga. De exemplu, în turul 3 nu mai joc cu Politic. Joc cu David Miculescu, care câștigă dueluri. Face faza defensivă, aleargă mult", a punctat Becali la Fanatik.



Patronul roș-albaștrilor a oferit și verdictul pentru noua achiziție: "Politic încă nu prea joacă mult. El cunoaște fotbal, are calități. Are forță, are viteză. Trebuie să mai lucreze puțin la plămâni. Stai să lucreze 6 luni cu noi la plămâni".



Campioana României, FCSB, întâlneşte pe 15 iulie 2025, din nou Inter Club d'Escaldes, de la ora 21:30, în returul primului tur preliminar al Ligii Campionilor.